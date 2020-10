Fußball : 1. FC Wülfrath ist auf Sieg eingestellt

Kapitän Christos Karakitsos (am Ball) will auch gegen Holzheim vorangehen. RP-Foto: Achim Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Nach dem nicht eingeplanten Remis beim Schlusslicht will der Landesliga-Aufsteiger jetzt auf eigenem Platz gegen die SG Holzheim die nächsten drei Punkte einfahren.

1. FC Wülfrath – SG Holzheim. Auf einen für sie eher unbekannten Gegner treffen die Wülfrather Landesliga-Fußballer am Sonntag (15 Uhr, Lhoist-Sportzentrum am Erbacher Berg). Die Holzheimer haben bereits drei Spiele absolviert liegen als Tabellenachter mit drei Punkten jedoch einen Zähler hinter dem FCW, der erst in zwei Begegnungen zum Einsatz kam. Vergangenen Sonntag gab es für die Wülfrather beim Lokalrivalen FSV Vohwinkel ein eher enttäuschendes 2:2-Remis.

„Das Ergebnis war für mich wie eine Niederlage. Wir waren dem FSV in fast allen Belangen überlegen, haben es aber versäumt, frühzeitg für klare Verhältnisse zu sorgen. Durch einen Foulelfmeter kamen die Vohwinkler zum schmeichelhaften Punktgewinn“, berichtet Christos Karakitsos. Er war mit seinen vielen Treffern wesentlich am Aufstieg des FCW in die Landesliga beteiligt. Für den schlitzohrigen Torjäger war es in den vergangenen Jahren bereits sein dritter Landesliga-Aufstieg, nachdem ihm zuvor mit der SSVg Heiligenhaus und dem TVD Velbert das gleiche Kunsstück gelang.

Der Grieche begann als Jugendlicher beim damaligen Traditonsklub SV Borussia Velbert (heute Fusionsverein SC Velbert) mit dem Fußballspielen. Später wechselte er zu Rot-Weiß Essen. Dann bekam Karakitsos ein Angebot eines griechischen Zweitligisten und spielte dort sechs Jahre als Profi in der griechischen Liga. Nach seiner Rückkehr ging er zunächst für die SSVg Heiligenhaus und danach für den TVD Velbert auf Torjagd. „Ich habe überall, wo ich bisher spielte, meine Tore gemacht und bekomme daher regelmäßig Angebote anderer Vereine“, sagt die Offensivkraft selbstbewusst.

Als vor knapp zwei Jahren der FCW eine interessante Offerte machte, wechselte Karakitsos in die Kalkstadt. „Ich fühle mich sehr wohl bei diesem gut geführten Verein. Das soll aber nicht heißen, dass ich mir nicht Angebote anderer Vereine anhöre. Das sehe ich ganz professionell. In dieser Saison konzentriere ich mich aber ganz auf den FCW und will mit der Mannschaft in der Landesliga etwas erreichen. Wir haben eine gute Truppe mit vielen jüngeren, talentierten Fußballern zusammen“, erzählt der Kapitän der Wülfrather. Auch mit dem neuen Trainer Goran Tomic lasse sich gut zusammenarbeiten. Für ihn sei die Landesliga als Cheftrainer zwar Neuland, doch traue er Tomic zu, dass er beim FCW einiges bewegt. „Ich schätze bei unserem Coach, dass er einerseits nicht der harte Schleifer ist, andererseits aber die richtigen energischen Worte findet, um die Spieler zu fordern und auf den Gegner gezielt einzustellen“, betont Karakitsos.