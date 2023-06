Fußball, Bezirksliga Neuaufbau des FCW in der Bezirksliga

Die vergangene Spielzeit 2022/23 war die vorerst letzte Saison des 1. FC Wülfrath in der Fußball-Landesliga. Nachdem das Team unter der damaligen Leitung von Trainer Dennis Wienhusen zur Winterpause mit nur drei Punkten hoffnungslos am Tabellenende stand, zogen die Verantwortlichen um Vereins-Chef Michael Massenberg die Notbremse, trennten sich mit sofortiger Wirkung vom Chefcoach und übergaben die sportliche Verantwortung an die beiden bisherigen Co-Trainer Leo Petereit und Sebastian Herweg.