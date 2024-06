Coup des Wülfrather Bezirksligisten Monheims Schikowski ist der Königstransfer des 1. FC Wülfrath

Der FCM hätte Schikowski gerne behalten. Geschäftsführer Karim El Fahmi schildert: „Flo kam irgendwann vor Wochenfrist auf uns zu und offenbarte uns, dass die Kombination von Aufwand und Anreise zum Training sowie nächster intensiver Phase in seinem Medizinstudium ihm extrem zu schaffen machen. Sein Wunsch ist es, weniger Trainingsaufwand zu fahren und in die Bezirksliga zu wechseln. Wie so oft, stand auch hier für uns die menschliche Komponente im Vordergrund, und wir haben dem Spieler zugesichert, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, sodass wir dem Jungen trotz laufenden Vertrages keine Steine in den Weg legen und ihm diese Option ermöglichen wollten.“