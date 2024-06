Enges Aufstiegsrennen 1. FC Wülfrath hofft auf ein glückliches Ende

1. FC Wülfrath – SSV Dhünn. In der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 2, spitzt sich das Aufstiegsrennen am letzten Spieltag zu. Spitzenreiter SSV Bergisch Born geht mit einem Punkt Vorsprung auf den 1. FCW ins Finale einer Saison, in der die Wülfrather vor allem in der Rückrunde ihr Potenzial zeigten. „Wir wollen auch im 16. Spiel in Folge ungeschlagen bleiben“, formuliert Michael Massenberg das Ziel. Zugleich gesteht der FCW-Vorsitzende: „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir hoffen, dass Dabringhausen einen guten Tag erwischt und Born die Punkte abringt.“ Denn nur eine Niederlage des Tabellenführers eröffnet den Wülfrathern ein Jahr nach dem Abstieg den Weg zurück in die Landesliga. Vorausgesetzt, die Mannschaft von Joscha Weber löst die eigene Aufgabe am Sonntag (15.30 Uhr, Lhoist-Sportpark) mit einem Sieg.