Fußball-Landesliga 1. FCW hat in Niederwenigern nichts zu bestellen

SF Niederwenigern – 1. FC Wülfrath 5:1 (2:1). Das war es dann wohl für die Wülfrather Landesliga-Fußballer. Nach der klaren Niederlage beim Oberliga-Absteiger, der weiterhin die Hoffnung auf den direkten Wiederaufstieg hat, meinte Leo Petereit, dass es für den FCW in den letzten Begegnungen nur noch darum gehen kann, sich vernünftig aus der Landesliga zu verabschieden. Dabei sagte der Trainer etwas überraschend, dass ihn die gute Vorstellung seiner Mannschaft hoffen lässt, dass von den Wülfrathern in Zukunft wieder Positives zu hören sein wird. „Wir haben heute zwar mit 1:5 verloren, doch diese hohe Niederlage spiegelt nicht den eigentlichen Spielverlauf wider. Das hat uns auch der Trainer der Sportfreunde bestätigt.“ Die Niederlage führt der FCW-Coach auf das erneut schwache Verhalten bei Standardsituationen des Gegners zurück „Heute haben wir drei Gegentore nach Standards bekommen. Dieses Problem zieht sich schon durch die ganze Saison.“ Dabei fing es gar nicht schlecht für die Gäste an.