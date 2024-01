Landesliga-Absteiger mit Ambitionen 1. FC Wülfrath hat die Tabellenspitze im Blick

Da war sich die Führungsetage des 1. FC Wülfrath nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga am Ende der Saison 2022/2023 einig: Die völlig enttäuschende Spielzeit sollte schnell abgehakt und der Blick nach vorn gerichtet werden. Mit einem neuen Trainer-Team, das Joscha Weber als Chefcoach leitet, und vielen Neuzugängen sollte die Wende eingeleitet werden. Mittelfristig strebte der Klub den Wiederaufstieg in die Landesliga an, gab dabei im ersten Bezirksligajahr nach dem Abstieg einen Platz unter den ersten fünf der Tabelle als Ziel aus. Vorsitzender Michael Massenberg sowie die neue Sportliche Leitung mit Joscha Weber und Philipp Schmidt sowie Teammanagerin Michaela Massenberg leisteten im Vorfeld auf dem Transfermarkt ganze Arbeit und verpflichteten 20 neue Spieler, darunter mit Maik Bleckmann, Chamdin Said sowie Maximilian Eisenbach drei ehemalige Oberliga-Akteure.