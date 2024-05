Aufstiegskampf entscheidet sich am letzten Spieltag 1. FCW hält Tuchfühlung zum Spitzenreiter Bergisch Born

TSV Ronsdorf – 1. FC Wülfrath 2:3 (1:2). Die Fußballer des 1. FCW bauten ihre Erfolgsserie in der Bezirksliga-Gruppe 2 aus. Seit 14 Partien ist die Mannschaft von Joscha Weber nun schon ungeschlagen. Der Wermutstropfen: Am 31. Spieltag gab sie mit dem 3:3 gegen den FSV Vohwinkel die Tabellenführung ab und jagt seither den neuen Spitzenreiter SSV Bergisch Born. Der Titelkonkurrent beweist aber Nervenstärke, gewann am Sonntag auch beim Tabellendritten HSV Langenfeld und behauptet deshalb mit einem Punkt Vorsprung den Gipfel. „An unserer Marschroute wird sich nichts ändern. Wir versuchen, das letzte Heimspiel zu gewinnen und dann schauen wir, ob es reicht“, kommentierte Joscha Weber das Kopf-an-Kopf-Rennen. Sicher ist, dass am Ende der regulären Meisterschaftsrunde der Aufsteiger feststeht, denn Punktgleichheit ist nicht mehr möglich und damit entfällt ein eventuelles Entscheidungsspiel.