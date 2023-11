Fußball, Bezirksliga Saids persönliches Torfestival in Gräfrath

BV Gräfrath – 1. FC Wülfrath 0:5 (0:1). Die Bezirksliga-Partie entwickelte sich zu einem Chamdin-Said-Torfestival. Gleich viermal war der als Torjäger eingekaufte Mittelstürmer erfolgreich und bewies, dass er nicht nur in der Ober- oder Landesliga Tore schießen kann, sondern auch in der Bezirksliga seine Treffsicherheit unter Beweis stellt. Es war vor allem Joscha Weber, der sich riesig über die vier Treffer freute. „Chamdin hat sich trotz aller aufkommender Kritik nicht von seinem Weg abbringen lassen und profihaft diese kritischen Stimmen abprallen lassen. Als langjähriger Torjäger, der auch in der Oberliga immer in der Torjägerliste mit ganz vorn war, wusste er, dass irgendwann der berühmte Knoten platzen wird.“