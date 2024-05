Spannung im Aufstiegsrennen nimmt zu 1. FC Wülfrath spielt gegen Vierten FSV Vohwinkel

1. FC Wülfrath – FSV Vohwinkel. Die FCW-Fußballer setzen immer deutlicher die Akzente im Titelkampf der Bezirksliga-Gruppe 2. Inzwischen ist die Mannschaft des Landesliga-Absteigers seit zwölf Begegnungen ungeschlagen und mit jedem Punktgewinn wächst das Selbstbewusstsein. Da macht Joscha Weber keine Ausnahme. Übte sich der Chefcoach in den Anfängen der Erfolgsserie noch in Zurückhaltung, spricht er nun offen über das Ziel seiner Mannschaft: „Wir wollen die Tabellenführung nicht mehr hergeben.“ Zugleich betont er: „Wir haben noch vier Spiele – da müssen wir in jeder Situation wachsam sein.“