Das Weber-Team hält Aufstiegskurs in der Fußball-Bezirksliga 1. FC Wülfrath freut sich über Remis im Gipfeltreffen

SSV Bergisch Born – 1. FC Wülfrath 0:0. Nach zehn Siegen in Folge riss zwar die Wülfrather Serie, doch die Mannschaft von Joscha Weber blieb auch im elften Spiel hintereinander ungeschlagen. Dabei war das Unentschieden beim Verfolger SSV Bergisch Born für den 1. FCW Gold wert, denn der Spitzenreiter der Bezirksliga-Gruppe 2 verteidigte damit seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf den Verfolger. Zwar hat das Weber-Team am nächsten Wochenende spielfrei, behauptet aber die Tabellenspitze, selbst wenn der SSV im Heimspiel gegen den TSV Ronsdorf drei Zähler einfährt. Allerdings treffen die Borner auf einen unbequemen Gegner, der sich mehr Luft auf die Abstiegszone verschaffen will. In der Hinrunde trennten sich die Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Will heißen: Auch diese Partie muss der Tabellenzweite erst einmal erfolgreich über die Bühne bringen.