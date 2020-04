Fußball : 1. FC Wülfrath fordert schnelle Entscheidung

FCW-Trainer Sebastian Saufhaus plant für die Landesliga. Foto: Blazy, Achim (abz)

Kreis Mettmann In dieser Woche führt der Fußball-Verband Niederrhein in allen Klassen ab Oberliga abwärts Videokonferenzen durch, um ein Stimmungsbild bezüglich der Durchführung der aktuellen Saison in der Corona-Krise zu bekommen.

Von Birgit Sicker

14 von 17 Vereinen aus der Bezirksliga-Gruppe 2 nahmen am Donnerstag an der Videokonferenz mit dem Fußballverband Niederrhein teil. Der ASV Wuppertal zog seine Mannschaft bereits in der Hinrunde zurück, aber auch Germania Wuppertal, die SSVg Heiligenhaus und Marathon Remscheid beteiligten sich nicht an den Gesprächen über die Fortführung der Saison in der Corona-Krise. Laut Michael Massenberg, Vorsitzender des 1. FC Wülfrath, sprach sich der Großteil der Vereinsvertreter für einen Abbruch der Saison aus – mit einer möglichst fairen Aufstiegsregelung und keinem Absteiger. Der TSV Ronsdorf schlug die Annullierung der Saison vor. „Diesen Vorschlag hat der FCW kategorisch abgelehnt“, betont Massenber, der auch die Idee des DV Solingen, die Saison im Februar 2021 fortzusetzen, für nicht akzeptabel hielt.