Fußball-Landesliga 1. FC Wülfrath findet allmählich Anschluss

DV Solingen – 1. FC Wülfrath 0:3 (0:2). Bereits vor dem Anpfiff der Partie in Solingen wurde eine weitere Personalie beim FCW bekannt. Wie bereits gemeldet, wollte sich der „Noch-Landesligist“ auf der Torwartposition verstärken. Neben Timm Schreiber wird nach Meldung aus der FCW-Vorstandsetage Semih Demirhat, der von der zweiten Mannschaft der SSVg Velbert zum Erbacher Berg kommt, im FCW- Gehäuse stehen. Ob damit die Planungen für diese wichtige Position abgeschlossen sind, bleibt abzuwarten. Demirhat, der in den vergangenen Wochen auch mit dem ASV Mettmann in Verbindung gebracht wurde, hat sich letztlich für den Landesligisten aus der Kalkstadt entschieden.