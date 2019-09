Fußball : 1. FCW feiert einen 8:0-Kantersieg

WÜLFRATH Die Wülfrather Fußballer zeigen Bezirksliga-Aufsteiger Marathon Remscheid die Grenzen auf. Trainer Sebastian Saufhaus lobt die effiziente Chancenverwertung.

Der 1. FC Wülfrath befindet sich derzeit in einer tollen Verfassung und setzte gegen den bisher überzeugenden Aufsteiger VfB Marathon Remscheid seine Erfolgsserie beeindruckend fort. Nach einer starken spielerischen und kämpferischen Vorstellung gewann der FCW unerwartet deutlich mit 8:0. „Heute passte einfach alles zusammen. Das war eine klasse Leistung der gesamten Mannschaft. Da wäre es ungerecht, einen Spieler besonders hervorzuhaben“, betonte Sebastian Saufhaus. Der FCW-Trainer lobte sein Team: „Das ist eine Mannschaft bei der der unbedingte Siegeswille erkennbar ist und jeder Spieler des Kaders brennt. Da macht die Arbeit als Trainer Riesenspaß.“ Trotz aller Euphorie über den Kantersieg fand er auch positive Worte für die Vorstellung der Remscheider: „Es war in einigen Phasen der Begegnung zu sehen, weshalb Marathon als Aufsteiger bisher überzeugte. In der Mannschaft steckt Potenzial. Das war zumindest in Ansätzen erkennbar.“ Der FCW gewann damit alle bisherigen fünf Bezirksliga-Partien und belegt mit 15 Punkten hinter dem bisher ebenfalls souverän auftretenden Landesliga-Absteiger FSV Vohwinkel den zweiten Tabellenplatz. Es scheint so, dass sich diese beiden Teams auf Dauer an der Tabelle absetzen können.