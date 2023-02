Fußball-Landesliga 1. FC Wülfrath erwartet ambitionierten FC Remscheid

1. FC Wülfrath – FC Remscheid. Diese Partie war früher ein viel beachtetes bergisches Derby. Die Zeiten haben sich vor allem für den FCW geändert, der nach derzeitigem Tabellenstand dem Abstieg aus der Landesliga wohl nicht mehr entgehen kann. Doch auch die Remscheider, die mit einigen Ambitionen in die Spielzeit gingen, sind als Taballensiebter wohl nicht zufrieden. Mit acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter DJK Adler Frintrop können sie aber noch hoffen, dass sie mit einer kleinen Serie in den Bereich der Spitzengruppe rücken. Dafür müssen sie aber am Sonntag aus Wülfrath drei Punkte entführen (15 Uhr, Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg).