Fußball : 1. FC Wülfrath erkennt seine Grenzen

Die Wülfrather Bezirksliga-Fußballer finden kein Mittel gegen die Dominanz des Oberligisten Sportfreunde Baumberg und verlieren das Testspiel mit 0:5.

Sportfreunde Baumberg – 1. FC Wülfrath 5:0 (1:0). Drittes Testspiel – dritte Niederlage, so heißt die Ausbeute des Wülfrather Bezirksligisten. Dabei sollte aber berücksichtigt werden, dass sich die FCW-Fußballer nicht gerade Laufkundschaft für ihre Vorbereitungsspiele ausgesucht haben. 0:1 verloren sie zum Auftakt des Jahres gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter der Gruppe 1, die SG Unterrath. Gegen den Oberligisten SSVg Velbert folgte eine 0:2-Heimniederlage. Dem Spielverlauf nach war für die Wülfrather auch ein Remis möglich. Die erste richtge Klatsche kassierte das Team von Sebastian Saufhaus jetzt beim Baumberger Oberligisten. Bereits vor dem Anpfiff war es dem FCW-Coach klar, dass dort die Trauben hoch hängen – eine derart deutliche Abfuhr hatte er aber sicher nicht auf der Rechnung.

Michael Massenberg war vom klaren Ausgang der Testbegegnung überrascht, wusste die Niederlage aber einzuordnen. „Die Baumberger verfügen über ein spielerisch überragendes Team, das uns in fast allen Belangen überlegen war. Wir hatten kaum etwas entgegenzusetzen, aber unsere Niederlage ist zwei, drei Tore zu hoch ausgefallen ist“, erklärte der FCW-Vorsitzende. Dagegen nannte Saufhaus den Baumberger Erfolg auch in dieser Höhe verdient. „Es wurde deutlich, dass zwischen Bezirks- und Oberliga spielerisch ein erheblicher Unterschied besteht. Das war für unsere Fußballer eine Lehstunde, was ich aber gar nicht als negativ erachte. Durch solche Spjele kann man eine Menge lernen.“