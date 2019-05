Fußball : FCW-Stürmer Mangia ist heiß begehrt

Davide Mangia (links) führt die Torschützenliste in der Bezirksliga an. Foto: Blazy, Achim (abz)

WÜLFRATH Die Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten 1. FC Wülfrath wollen mit dem Torjäger verlängern. In der Heimpartie gegen den Spitzenreiter SV Wermelskirchen will der 27-Jährige wieder offensive Akzente setzen.

Vor einer schweren Aufgabe stehen die Wülfrather Bezirksliga-Fußballer, denn sie erwarten mit dem SV Wermelskirchen einen der „heißen“ Aufstiegsfavoriten (Sonntag, 15 Uhr, Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg). „Gegen diesen Gegner haben wir noch etwas gutzumachen, denn bei der 1:3-Niederlage im Hinspiel lagen wir nach knapp 20 Minuten bereits mit 0:2 im Hintertreffen und lieferten eine ganz schwache Partie ab. Das war für uns ein gebrauchter Tag“, blickt Michael Massenberg zurück. Der FCW-Vorsitzende hofft, dass sein Team sich am Sonntag gegen den Favoriten ganz anders präsentiert und dass die Wülfrather Fußballer, wie bereits gegen andere Spitzenmannschaften, mit einer spielerisch und kämpferisch guten Leistung aufwarten. „Ich bin da mal gespannt, denn wir haben in dieser Saison so viele spielerische Schwankungen gezeigt, dass man nie weiß, wie sich unsere Mannschaft an dem jeweiligen Spieltag präsentiert.“

Die FCW-Verantwortlichen werden wohl auf den sich zuletzt in guter Form präsentierenden Davide Mangia setzen. Der Torjäger war in Jägerhaus-Linde der überragende Akteur und erzielte sechs Treffer. Damit kommt der Mittelstürmer in dieser Spielzeit auf 25 Tore und wird so auch für andere Vereine immer mehr zu einem begehrten Stürmer. „Wir führen derzeit mit Davide Gespräche hinsichtlich einer Vertragsverlängerung. Da aber auch andere Klubs Interesse an ihm haben, ist es nicht so einfach, ihn zu halten“, berichtet FCW-Chef Massenberg, dass sich die Verhandlungen nicht gerade einfach darstellen. Zugleich macht er keinen Hehl daraus, dass es für den Wülfrather Vorstand eine finanzielle Schmerzgrenze gibt.