Fußball-Bezirksliga Im Derby trifft der Absteiger auf den Aufsteiger

Während der 1. FC Wülfrath schnell in die Fußball-Landesliga zurück will, kämpft Rot-Weiß Wülfrath um den Verbleib in der neuen Klasse.

09.03.2024 , 14:16 Uhr

RW-Coach Mesut Güngör nimmt die Außenseiterrolle an. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Klaus Müller