Fußball, Bezirksliga FCW ist forsch und konzentriert

Der FCW-Coach hofft, dass seine Mannschaft an die gute Leistung vom vergangenen Spieltag beim klaren 5:0-Sieg in Gräfrath anknüpfen kann. „Da konnten wir sowohl spielerisch als auch kämpferisch überzeugen.“ Er erinnert zudem an die Gala-Vorstellung seines Stürmers Chamdin Said, der in Gräfrath vier der fünf Treffer erzielte. „Ich glaube, dass bei Chamdin jetzt der Knoten geplatzt ist und er wieder zu seiner alten Torgefährlichkeit zurückgefunden hat. Wir werden seine Tore in Zukunft sicherlich noch gut gebrauchen können.“