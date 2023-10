Fußball, Bezirksliga Bergisch Born kommt zum Topspiel nach Wülfrath

Gleichwohl erstarrt er nicht in Ehrfurcht vor dem Spitzenreiter. „Wir haben in den letzten Spielen gezeigt, dass wir spielerisch und kämpferisch auf dem richtigen Weg sind. Dies wollen wir in dieser Form fortsetzen und werden alles versuchen, damit die Punkte am Erbacher Berg bleiben, und wir damit den Punkte-Abstand auf den Tabellenführer verkürzen“, geht der FCW-Coach mit breiter Brust in die Begegnung.