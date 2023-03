Fußball, Landesliga FCW will seinen Aufwärtstrend fortsetzen

Obwohl der FCW trotz der zuletzt geholten Punkte weiterhin Tabellenletzter ist, hat sich am Erbacher Berg bei Spielern und Umfeld ein sichtbar positiver Stimmungsumschwung ergeben. „Es macht einfach wieder Spaß zum FCW zu gehen. Es ist der Mannschaft anzumerken, dass sie sich nicht aufgegeben hat und weiter an den Klassenerhalt glaubt“, sagt Edelfan Gerd Angersbach, der seit Jahren die Mannschaft begleitet. Petereit erklärt, dass er mit Herweg den Spielern deutlich gemacht habe, dass sie ohne Druck in die weiteren Begegnungen gehen können, da viele den Wülfrather Landesligisten aufgrund des großen Punkteabstandes zu den Nichtabstiegsplätzen bereits abgeschrieben hätten. „Es ist letztlich unsere Chance, dass unsere Fußballer locker in die jeweilige Partie gehen können und ohne großes Nervernflattern aufspielen können“, so der Wülfrather Coach.