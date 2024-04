Fußball-Bezirksliga 1. FC Wülfrath: Den zehnten Sieg in Folge einfahren

1. FC Wülfrath – SC Reusrath. Joscha Weber hat in diesen Tagen bestechend gute Laune. Immerhin thront seine Mannschaft auf dem Bezirksliga-Gipfel. Doch der Cheftrainer des 1. FC Wülfrath lässt sich nicht aus der Reserve locken. „Unsere Vorgehensweise hat sich nicht geändert“, erklärt er lachend auf Nachfrage. Die Devise bleibt also: Einen Schritt nach dem anderen machen. „Noch sieben Spieltage“, wirft Weber ein und ergänzt: „Gegen Reusrath wollen wir im Heimspiel den zehnten Sieg in Folge einfahren.“