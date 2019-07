Fußball : 1. FCW besiegt Oberliga-Aufsteiger

Wülfrath Im Testspiel gegen den Cronenberger SC trumpfen die Bezirksliga-Fußballer des 1. FC Wülfrath vor allem in der ersten Halbzeit auf. Marcin Müller, Christos Karakitsos und Ahmet Tepebas treffen beim klaren 3:1-Erfolg.

Bereits nach sieben Minuten gingen die Wülfrather im Lhoist-Sportpark in Führung. Christos Karakitsos hob einen Freistoß über die Woppertaler Abwehrkette und Marcin Müller vollendete zum 1:0 ins lange Eck. Danach starten die Platzherren immer wieder schnelle Vorstöße, allein im Abschluss fehlte es an der notwendigen Entschossenheit. Eine schöne Kombination über die linke Seite führte jedoch zum 2:0 (22.) durch Karakitsos. Noch vor der Pause vollendete Ahmet Tepebas einen weiteren Konter der Platzherren zum 3:0. Auch diesmal war der Ex-Wülfrather Damir Ivosevic, der jetzt das Cronenberger Tor hütet, machtlos.

Am Samstag geht es zum Bezirksligisten SC Werden-Heidhausen (Anstoß 16.30 Uhr), einen Tag später tritt die Mannschaft von Sebastian Saufhaus um 15 Uhr beim A-Kreisligisten SC Sonnborn an.

Nach der überraschend klaren Halbzeitführung erarbeiteten sich die FCW-Fußballer auch in der zweiten Halbzeit viele gute Möglichkeiten. „Wir sind fast fahrlässig mit unseren Konterchancen umgegangen, hätten noch mehr Tore erzielten können“, berichtete Saufhaus. Gleichwohl wollte der Chefcoach das nicht überbewerten. „Wenn man einen Oberligisten 3:1 schlägt, ist das in Ordnung“, betonte er und hakte deshalb auch schnell den „ärgerlichen“ Gegentreffer ab. Ein missglückter Rückpass brachte den Gegner ins Spiel, dazu verteidigten die Wülfrather im Zentrum zu zaghaft. Dadurch hatte ein Cronenberger 20 Meter vor dem FCW-Kasten freie Bahn und jagte das Leder zum 1:3 (73.) in den Winkel. Kurz zuvor vergab Karakitsos einen Elfmeter und Sebastian Schmieta knallte das Leder aus 20 Metern an die Latte – der FCW hätte also noch höher gewinnen können. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden“, stellte Saufhaus aber klar und betonte: „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht.“