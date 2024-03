Fußballl-Bezirksliga 1. FCW gewinnt das Prestigederby

1. FC Wülfrath – SV Rot-Weiß Wülfrath 2:0 (1:0). „Die Nummer eins in Wülfrath – das sind wir“, sang laut der FCW-Fanclub, als in der 82. Minute Eric Gweth das 2:0 für die Gastgeber erzielte. Es schien nicht nur beim FCW-Trainerteam und den Spielern, sondern auch bei vielen FCW-Zuschauern unter den mehr als 300 Fans eine Last abzufallen, denn es war etwas überraschend ein Derby auf Augenhöhe, in dem die Rot-Weißen das spielerisch bessere Team, der FCW aber die kaltschnäuzigere Mannschaft war, die eiskalt ihre Chancen nutzte. Da der HSV Langenfeld seine Partie verlor, rückte der 1. FC Wülfrath durch den Derbysieg auf Tabellenplatz zwei vor.