Nächstes Jahr neuer Anlauf Richtung Landesliga 1. FC Wülfrath baut seine Serie aus und ist Vizemeister

1. FC Wülfrath – SSV Dhünn 4:2 (3:0). Das von den FCW-Fußballern und ihren Fans erhoffte Wunder blieb in der Bezirksliga-Gruppe 2 aus, denn Spitzenreiter SSV Bergisch Born gab am letzten Spieltag der Saison im Duell gegen den Dabringhausener TV keine Blöße. Im Gegenteil: Bereits nach einer halben Stunde führte der Tabellenführer mit 3:0 und legte damit die Grundlage für seinen Aufstieg in die Landesliga. Nach der Pause erhöhten die Borner gar auf 6:0, ehe die Gäste in den letzten acht Minuten der Partie noch auf 3:6 verkürzten.