Interview Edwin Bölke : Sport bei Hitze – darauf kommt es an

Sport bei Hitze – darauf kommt es an

Kreis Mettmann Edwin Bölke ist Sportmediziner und passionierter Marathonläufer. Der Arzt gibt Tipps, die auch Breitensportler beachten sollten.

Bölke Das ist nicht nötig. Man sollte nur einige Regeln beachten, dann kann jeder – entsprechend seiner körperlichen Verfassung – auch bei Hitze Sport treiben, wenn er das Training den Temperaturen anpasst. Regelmäßig Sport treiben ist einfach wichtig und steigert das Wohlbefinden. Auch Leute über 60, Übergewichtige oder zum Beispiel Diabetiker, sind nicht zur Untätigkeit verdammt. Im Zweifel sollten sie erst einmal einen Arzt aufsuchen und sich beraten lassen, was machbar ist und langsam mit sportlicher Betätigung anfangen.

Kritische Belastung Der Schwellenwert zur Information der Bevölkerung liegt bei 180 µg/m³ für den Stundenwert. Der Alarmwert liegt bei 240 µg/m³ für den Stundenwert. Bei solchen Werten wird generell empfohlen, ungewohnte körperliche Anstrengungen im Freien und Ausdauersport im Freien zu vermeiden. Da die Ozonkonzentrationen in Innenräumen nur etwa halb so hoch sind wie außerhalb, sollte man sich im Haus aufhalten, sobald Symptome verspürt werden.

Wann sollte man an heißen Tagen Sport treiben?

Bölke Da gibt es zwei Möglichkeiten: Wenn sie es zeitlich einrichten können, sind Frühaufsteher klar im Vorteil. Morgens ist die Luft noch vergleichsweise kühl und frisch und auch die Ozonbelastung ist dann am geringsten. Wer nicht für Frühsport gemacht ist, verlegt sein Training auf die Zeit nach 19 Uhr. Die Mittagssonne sollten Läufer, Radler und alle anderen Outdoorsportler auf jeden Fall meiden.

Wie schützt man sich am besten vor Sonne und Überhitzung?

Bölke Outdoor-Sportler brauchen, gerade wenn sie in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr trainieren, eine Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor. Ich trage bei Hitze nie Baumwolle, sondern nur Kleidung aus atmungsaktiven Funktionsfasern. Sie leitet den Schweiß von der Haut schnell nach außen und kühlt im Idealfall sogar noch etwas.

Bölke Jeder kann seine Lauf- oder Fahrstrecke ändern und sich möglichst schattige Wege suchen. Ich zum Beispiel trainiere gerne im Hildener Stadtwald, am Unterbacher See oder am Rhein. Dort ist viel Schatten. Dabei muss man natürlich giftige Raupen meiden und sollte sich der Zeckengefahr bewusst sein. Nach dem Sport ist angeraten, genau gucken, ob man sich eine Zecke eingefangen hat.