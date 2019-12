Aktionsfläche in Mettmann : Spielplatz jetzt mit Fitnessparcours

Mettmann Auch die Bürger haben bei der Gestaltung mitgeholfen. 260 Fragebögen wurden ausgefüllt.

(arue) Der Spielplatz „Am Steinbruch“ hat jetzt einen Fitnessparcours. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Im Sommer ist der Spielplatz „Am Steinbruch“ in Mettmann-Süd wieder eröffnet worden. Mit 13.600 Quadratmetern ist er einer der größten Spielplätze im Stadtgebiet und soll in den kommenden Jahren noch weiter ausgebaut werden. Zusammen mit den Spielplatzpaten war eine Befragung in der Bevölkerung und insbesondere bei den Kindern des Stadtteils durchgeführt worden, wie der neu gestaltete Spielplatz aussehen sollte. Rund 260 Fragebögen wurden ausgefüllt. Der Spielplatz hat für den Stadtteil eine große Bedeutung, er wird oft von Schulklassen oder Kita-Kindern als Ausflugsort genutzt. Großen Anteil an der Planung und Umsetzung hatte die Stadtteilkonferenz Süd, in der sich unterschiedliche Akteure engagieren, darunter die Caritas, die Kindertageseinrichtungen, die Grundschule „Am Neandertal“, die Stadtverwaltung und der Seniorenrat. Sie formulierten den Wunsch, den Spielplatz zu einer Begegnungsstätte für Jung und Alt zu machen, unter anderem mit zusätzlichen Sitzmöglichkeiten und einer Freifläche für Stadtteilfeste. Finanziert wird das Projekt mit Mitteln der Stadt, mit Spenden, Werbepartnern und Sponsoren.