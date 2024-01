Karneval 2024 in Mettmann Parksituation an Karneval in Mettmann

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten beachten, dass die Innenstadt an jenem Karnevalssamstag ab 12 Uhr gesperrt wird und damit auch die Parkhäuser in der Neanderthal-Passage und der Kreissparkasse ab 12 Uhr nicht mehr angefahren werden können. Das Parkhaus in der Galerie Königshof ist erst ab 14.30 Uhr geschlossen. Mit der Aufhebung der Sperrung ist gegen 17 Uhr zu rechnen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.