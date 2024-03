Ausbildung im Kreis Mettmann 45 Unternehmen bieten Azubis mehr als 200 offene Stellen in 50 Berufen

Sie werden händeringend gesucht, die Auszubildenden. Konzerne und Unternehmen tun deshalb alles, ihre offenen Stellen so gut wie möglich anzupreisen. Unter der Überschrift „Zukunft sichern – Ausbildung klarmachen“ findet Donnerstag, 21. März, in der Zeit von 12 bis 16 Uhr ein Speeddating statt. In der Nachbarstadt Hilden präsentieren sich 45 Unternehmen mit mehr als 219 freien Ausbildungsplätzen in 50 Berufen. Fünf der Unternehmen bieten auch Plätze für duale Studiengänge an.