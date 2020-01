Stadt Mettmann hat millionenschweres Defizit : Sparzwang – höhere Steuern sind möglich

Mettmann Die Stadt Mettmann muss ihre Ausgaben reduzieren oder Einnahmen erhöhen. Das machte jetzt die Kämmerin klar.

Um die Gesamtschule und andere bevorstehende Großprojekte in Mettmann zu finanzieren, muss die Stadt womöglich Steuern erhöhen oder empfindliche Eingriffe bei den Ausgabenstrukturen vornehmen. In diesem Zusammenhang stehen auch Einrichtungen wie die Musikschule und die Stadtbücherei in Frage. Das wurde jetzt beim Stammtisch des Bürgervereins Metzkausen deutlich, bei dem mit Bürgermeister Thomas Dinkelmann, Kurt Werner Geschorec, Leiter des Dezernats Planen und Bauen, sowie Kämmerin Veronika Traumann fast die gesamte Verwaltungsspitze anwesend war. Wegen einer Erkrankung konnte Marko Sucic, Leiter des Dezernats Bildung, Jugend und Soziales, nicht erscheinen. Ihn vertraten Michael Wiesenhöfer, Amtsleiter Schule und Sport, sowie Stephan Wischnewski, Leiter des Jugendamtes.

Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Denn die Stadt weist im nächsten Haushaltsplanentwurf bereits ein Defizit von 3,7 Millionen Euro aus. Neben der Gesamtschule gibt es weitere millionenschwere Projekte wie den Umzug der Feuerwache, Abriss oder Sanierung der Stadthalle oder den (Aus-) Bau von Kindertagesstätten und die Modernisierung von Schulen. Da die Stadt das Geld für all diese Projekte nicht in Reserve hat, muss sie einen Großteil davon mit Krediten finanzieren. Traumann sprach in diesem Zusammenhang von einer Gesamtbelastung in Höhe von neun Millionen Euro. Zugleich wachse der Schuldenberg der Stadt Mettmann auf 140 Millionen Euro an. Die Kämmerin gab zu bedenken, dass damit der kommenden Generation eine hohe Last auf die Schultern gelegt werde und sie auf Steuererhöhungen möglichst verzichten wolle. Dinkelmann verwies auf die Niedrigzinsphase, die Kredite auch für eine Stadtverwaltung so günstig wie noch nie mache: „Wenn wir nicht jetzt solche Projekte stemmen sollen, wann dann?“, fragte er.