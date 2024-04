Spätestens ab 2026 muss Mettmann kräftig sparen

Die Nachbarstädte Erkrath und Wülfrath haben ihre Haushalte für 2024 bereits im März beschlossen. Auch in Erkrath wurde ein Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 aufgestellt. So soll es auch in Mettmann passieren. Nur wird hier zurzeit über das Verfahren und die Zeitplanung diskutiert. Wenn es reibungslos laufen sollte, könnte die Ratssitzung am 25. Juni 2024 über einen Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 in Mettmann abstimmen. Erst nach den Sommerferien, die bis zum 20. August dauern, könnte die Verwaltung mit einem Etat arbeiten, dem auch die Kommunalaufsicht zugestimmt hat.