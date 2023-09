Erfolgreiche Premiere für Wasserwerke Mettmann Alle Zwei Jahre sozio-kulturelles Festival

„Frieda Flosses Abenteuer“ – unter der Überschrift wurden viele unterschiedliche Aspekte generations- und genreübergreifend präsentiert. Alles lief reibungs, floss und wie am Schnürchen, eine winzige Programmpunktänderung musste mit dem Abschlusskonzert vorgenommen werden. Das hätte eigentlich Sascha Reckert inszenieren wollen, kurzfristig aber klappte das nicht. Aber genau an dieser Stelle zeigte sich, was das ganze Festival ausgezeichnet hatte: Die wunderbare Vernetzung der Initiatorinnen mit Kulturschaffenden und Interessierten. Denn natürlich wurde ein Plan B entwickelt, das Abschlusskonzert nahm die neue Kantorin Tanja Heesen in die Hand und entwickelte ein ganz eigens Potpourri „herrlich schräg“, wie Susann Bürger sagte, als so etwas wie ein Resümme „es wird ineinander, übereinander alles bebildert, besungen und vertextet“ und zum Abschluss gab es Prickelndes mit Sekt oder Selters.