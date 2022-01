Klima schützen und Energiekosten sparen : Sonnenstrom für Rathaus und Bergische Diakonie

Wülfrath Auf beiden Dächern werden in den nächsten Wochen Photovoltaikanlagen installiert. Es werden laut Stadtwerke mit die größten in Wülfrath sein.

Das Gerüst am Haus Luise von der Heyden steht schon. Am Rathaus ist noch nichts zu sehen, doch auch hier wird es bald losgehen: Auf beiden Dächern werden in den nächsten Wochen Photovoltaikanlagen installiert. „Es werden mit die größten Anlagen in Wülfrath sein“, sagt Heiko Schell, Geschäftsführer der Stadtwerke Wülfrath, die beide Anlagen aufbringen wird.

Zwischen 100.000 und 120.000 Euro kosten die Anlagen jeweils. Eine Investition in die Zukunft. „Ich gehe davon aus, dass die Amortisationszeit bei der Stadt unter zehn Jahren liegt“, sagt Bürgermeister Rainer Ritsche. Vor allem der ständig steigende Strompreis verringert die ursprünglich auf 20 Jahre veranschlagte Amortisationszeit beträchtlich. Die Bergische Diakonie profitiert bereits ab Inbetriebnahme der Anlage. Gespeichert wird die Energie hier nicht. „Wir haben eine Küche, die kontinuierlich von morgens bis abends Strom braucht, viel Strom“, erklärt Gerhard Schönberg, Vorstand der Bergischen Diakonie. So wird die Sonnenenergie direkt wieder verbraucht. In Betrieb gehen sollen die beiden Anlagen in der zweiten Märzhälfte. Stadt und Diakonie möchten die Grünstromerzeugung weiter ausbauen. So plant die Diakonie eine 400-KWp-Anlage in Oberdüssel. „Wir prüfen das gerade“, saht Heiko Schell. Die Stadt Wülfrath plant Photovoltaikanlagen für weitere städtische Gebäude. „Allerdings müssen wir bei den infrage kommenden Gebäuden noch Vorarbeiten leisten“, so der Bürgermeister.