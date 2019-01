Eine Aktion im Neanderthal Museum: Kinder sind Fährten auf der Spur

Mettmann Im Neanderthal Museum erklärt Till Knechtges, wie man Tiere anhand von Knochen und Nahrung erkennt.

Wer schenkt einer Haselnuss-Schale schon Aufmerksamkeit? Vermutlich niemand, es sei denn, man ist Fährtenleser so wie Till Knechtges. „Guckt mal hier“, sagt der Museumsmitarbeiter und hält eine vertrocknete braune Nussschale mit den Fingerspitzen vor vielen neugierigen Kinderaugen in die Höhe, „wisst ihr, welche Tiere Haselnüsse fressen?“ Finger schellen in die Höhe, manche rufen einfach laut los. „Mäuse, Ratten, Igel, Eichhörnchen“. Till Knechtges lacht. „Genau. Und jetzt zeige ich euch woran ihr erkennt, wer von dieser Tierart diese Nuss hier geknackt hat. Schaut euch mal den Rand an, der ist ganz glatt. Hier ist eine winzige Einkerbung, da hat das Tier die Nuss mit den Zähnen aufgesprengt. Wäre der Rand uneben und zackig, wäre eine Maus am Werke gewesen, aber dies sind typische Merkmale eines Eichhörnchens.“