Konzert Nenninghoven-Stiftung Charly Kensche und die Sopranistinnen

„Das traditionsreiche Sommerkonzert der Maria Nenninghoven Stiftung gibt es wieder mitten in den großen Ferien“, lädt Erika Papenhagen-Rütters, die Vorsitzende des Stiftungsrates, zu dem jährlich wiederkehrenden Event ein. Diesmal ist der Konzerttermin am 1. August um 19.30 Uhr. Das Ökumenischen Zentrum am Gartenkampsweg 4 in Metzkausen wird dafür zum Konzertsaal.