Zensus 2022 im Kreis Mettmann : Datensammler werden von Softwarefehlern ausgebremst

Kreis Mettmann 49.000 Bürger müssen im Kreis Mettmann Auskunft über ihr Leben geben. 350 Erhebungsbeauftragte sind seit Mai dafür unterwegs. Softwarefehler erschweren offenbar die Datensammlung.

Jetzt gibt es zum Zensus 2022 Warnhinweise von kommunalen Spitzenverbänden. Denn offenbar verlangsamen Softwarefehler im Erhebungstool die Datenbeschaffung so stark, dass in manchen Städten und Kreisen die Frist für die Erfassung wichtiger Daten am 18. Oktober nicht eingehalten werden kann. Hinter den Kulissen laufen bereits Gespräche darüber, diese Frist zu verlängern.