Medienscouts in Mettmann Damit das Handy nicht zum Tatort wird

Mettmann · Am Heinrich-Heine-Gymnasium in Mettmann helfen Schülerinnen dabei, das Mitschüler korrekt und sicher im Internet und den sozialen Medien unterwegs sind. Die Medienscouts geht hierfür präventiv in die Klassen und hilft bei individuellen Problemen.

22.08.2023, 12:00 Uhr

Medienscouts am Heine-Gymnasium Mettmann helfen und sensibilisieren im Umgang mit digitalen Welten (in der hinteren Reihe die Medienscouts Felix Laumen, Patrick Falcke, Mathilda Tigges und Stella Toppen, die Leandra (9) und Ella (10) helfen). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Robert Ferdinand Krieger

Auch wenn das Internet kein Neuland mehr ist, bringt es aktuell mehr denn je Gefahren und Problematiken mit sich. Ob Verhaltensregeln in den sozialen Medien, Verletzungen von Persönlichkeitsrechten oder die Sicherheit der eigenen Accounts auf Instagram, TikTok und Co. – alles muss beachtet und respektiert werden. Junge Menschen müssen den korrekten Umgang mit den sozialen Medien häufig erst lernen.