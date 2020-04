Einrichtungen in Mettmann bereiten sich auf Öffnung vor : So wappnen sich Schulen gegen Corona

Unser Archivfoto zeigt Handwerker, die die Sanitäranlagen des Konrad-Heresbach-Gymnasiums sanieren. Zurzeit laufen an den Schulen in Mettmann bis Freitag Hygienebegehungen. Sie offenbaren, wie Abstandsregeln eingehalten werden können und ob die sanitären Anlagen ausreichen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Stadt führt Hygienebegehungen durch. Es zeigt sich: Regulärer Schulbetrieb mit allen Klassen wird nicht möglich sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel noch über eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen beraten, bereiten sich Stadtverwaltung und Schulen derzeit auf eine mögliche Öffnung nach den Osterferien vor. Die Stadtverwaltung führt bis Ende der Woche so genannte Hygienebegehungen durch, bei denen geprüft wird, ob die Räume und die Ausstattung der sanitären Einrichtungen für die Aufnahme der Schüler ausreichend sind.

Dabei ist schon jetzt klar: Es werden nicht alle Klassen an die Schulen zurück kehren können. Denn es gilt, auch nach den Osterferien noch Abstandsregeln einzuhalten. Und das bedeutet, dass beispielsweise der Abstand zwischen den Sitzplätzen der Schüler vergrößert werden muss. Hanno Grannemann, Leiter des Heinrich-Heine-Gymnasiums, hat ausgerechnet: Sollte tatsächlich für jeden Schüler eine Fläche von vier Quadratmetern gefordert sein, was derzeit überlegt werde, „dann könnte ich nur noch zehn Schüler in einen Raum setzen“. In seiner Schule findet die Hygienebegehung am Freitag statt. Erst dann werde er wissen, wie die Bestimmungen genau aussehen. Für ihn und seine Kollegen nur wenig Zeit zur Vorbereitung: „Das ist für uns sehr unbefriedigend“, sagt Grannemann.

Er geht jedoch davon aus, dass längst nicht alle Klassen zum Unterricht in die Schule zurückkehren. Das heißt, dass auch nach den Osterferien Kinder sehr wahrscheinlich zu Hause bleiben und dort den Unterricht digital fortsetzen müssen – „wir knüpfen an das an, wo wir vor den Osterferien schon waren“. Grannemann zeigt sich zuversichtlich, dass das gelingt – doch er hat auch Verständnis für Eltern, „denen das irgendwann einmal zu viel wird“, weil sie selbst beispielsweise im Homeoffice sitzen und die Kapazitäten des häuslichen Wlan ausgereizt sind. Der Vorsitzende der Schulpflegschaft des Heinrich-Heine-Gymnasiums, Gregor Neumann, will sich derzeit indes noch nicht äußern, welche Sorgen die Eltern bewegen und mit welchen Wünschen sie womöglich an Stadt und Schulen herantreten werden. Er will abwarten, wie genau der Unterricht geplant wird. Die sanitäre Ausstattung sehe er nicht als vorrangiges Problem, aber „es macht einen Riesen-Unterschied, ob nur einzelne Klassen zur Schule kommen oder ob es beispielsweise ein rollierendes System gibt, bei dem halbe Klassen unterrichtet werden“, erläutert er.

Auch in den Grundschulen machen sich die Rektoren Gedanken, auch dort gibt es bis Freitag Hygienebegehungen. 15 Kinder in einer Klasse, „das wäre so gerade möglich“, sagt Sabine Melka, Leiterin der Katholischen Grundschule Neanderstraße. Mehr Kinder in einem Raum würden hingegen die zu erwartenden Abstandsregeln überschreiten, so dass auch für die Grundschulen zu erwarten ist, dass nicht alle Kinder sofort und zeitgleich unterrichtet werden. In der Grundschule Herrenhauser Straße ist die Hygienebegehung am heutigen Mittwoch, 14. April, erfolgt: „An unserer Schule ist die Toilette ein Engpass“, berichtet Schulleiterin Birgit Krohme. Mit der Stadt sei nun vereinbart worden, sie mehrmals am Tag zu reinigen.