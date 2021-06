So schön sind Mettmanns Parks : Plätze für die Seele

Mettmann Manchmal braucht es keine Fernreise. Sondern einfach nur die Fähigkeit, das Naheliegende neu zu entdecken. Zum Beispiel die Parks in Mettmann.

Raus aus dem Alltag und rein ins Grüne: Mettmann hat jede Menge Park-Plätze für die Seele. Ganz egal, ob jemand joggt, um fit zu bleiben. Oder sich, gemessenen Schrittes, einen neuen Waldweg erschließt – an zahlreichen Orten der Kreisstadt wird die Naherholung hektarweise an die Besucher verschenkt. In Stadtwald, Goethe- oder Combergpark ist nur eins erforderlich: Ein wenig Muße und die Fähigkeit, das Schöne gleich vor der eigenen Haustür zu entdecken.

Am kommenden Samstag sind Sie als Leser an der Reihe: Zeigen Sie uns ihren Garten. Unter dem Motto „Was Mettmann alles blüht“ suchen wir die schönsten Fotos von bunten Beeten, prächtig wachsenden Sträuchern und vielleicht sogar den Nutzpflanzen, die in diesen Tagen einen ordentlich Wachstumsschub machen. Schicken Sie uns ihre schönsten Gartenfotos mit ein paar Zeilen, Adresse und Telefonnummer an die Mailadresse [email protected]