Caritas und Diakonie legen Jahresberichte vor So leben geflüchtete Menschen in Mettmann

Im Umgang mit den rund 500 geflüchteten und nun in Mettmann lebenden Menschen bestimmen Licht und Schatten das Bild. Das geht aus den Jahresberichten 2023 hervor, die Caritas und Diakonie dem Sozialausschuss vorgelegt haben. Als sehr hoch wird darin Bedarf an gesundheitlicher Fürsorge eingeschätzt. Vor allem die Behandlung von Traumata und Angststörungen nach Flucht und Vertreibung erforderten teils muttersprachliche Psychotherapeuten, die nur sehr schwer zu finden seien. Als Erfolg in der Mettmanner Flüchtlingshilfe wird die Wohnungsvermittlung der Caritas gesehen. Mit ihrer Hilfe haben 70 Einzelpersonen oder Familien eine Mietwohnung in Mettmann finden und so die Enge der sechs städtischen Gemeinschaftsunterkünfte verlassen können. Diese Arbeit will die Caritas unbedingt fortführen.