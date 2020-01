Reparaturcafe in Mettmann : So landen Elektrogeräte nicht im Müll

Jürgen Götzenberger ist einer von sechs ehrenamtlichen Helfern im Reparaturcafé. Foto: Angela Mühlenhaupt

Mettmann Das Reparaturcafé hat am 6. Februar geöffnet. So klappt die Hilfe: ein Selbstversuch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mua) Warum das Licht dauerblinkt, das in der Regel anzeigt, dass in die Kaffeemaschine Wasser rein muss, erklärt sich mir nicht. Entkalken, basteln, ausprobieren, Youtube-Erklär-Videos – nichts funktioniert. Das Maschinchen blinkt weiter. Okay, denke ich, ab in die Tonne. Doch nach circa zwei Jahren nicht besonders starker Benutzung, immer guter Pflege und einem Anschaffungspreis von über 50 Euro ärgere ich mich. Wo kann man denn hier in Zeiten des Klimawandels nachhaltig leben, wenn solche eine nicht unbedingt billige Maschine nach kurzer Zeit den Geist aufgibt und entsorgt werden muss?

Da kommt das Reparaturcafé in Mettmann gerade recht. Ich staune über den großen Andrang und über die vielen fleißigen ehrenamtlichen Helfer am Tisch. Werkzeug liegt auf den Tischen. Hier wird alles repariert, was sich rein tragen lässt. Die Chance, dass das Gerät hinterher wieder geht, liegt bei circa 50 Prozent, heißt es.

Jeden ersten Donnerstag im Monat von 14 bis 16 Uhr helfen derzeit sechs ehrenamtliche, technikbegeisterte Herren Toastern, Kaffeemaschinen, Staubsaugern, Ventilatoren, Radios und vielen anderen Gegenständen wieder auf die Sprünge – oder versuchen es zumindest. Nach circa zehn Minuten Wartezeit bin ich dran. Jürgen Götzenberger, seit dem ersten Tag 2017 dabei, hört sich meine Problembeschreibung an, guckt, fragt nach und merkt nach kurzer Zeit, dass der magnetische Fühler im Wassertank nicht in Ordnung ist. Ich staune nicht schlecht. Wir beschließen, dass ich nur einen Magneten brauche, den ich dann von außen an eine bestimmte Stelle klebe. So überliste ich den kaputten Magneten in dem Tank und mein Gerät funktioniert wieder. Magnete habe ich zu Hause, kostet mich also nichts. Begeistert schnappe ich meine Kaffeemaschine, bedanke mich für die großartige Arbeit bei Jürgen Götzenberger und den Kollegen und werfe dafür gerne eine Spende in das dafür vorgesehene Spendenschwein – schließlich habe ich jede Menge Geld gespart.

Das nächste Reparaturcafé ist am 6. Februar, 14 bis 16 Uhr, im Johanneshaus, Düsseldorfer Straße 154.

(mua)