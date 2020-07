Mettmann : So läuft das Geschäft mit Wildblumen

So läuft das Geschäft mit Wildblumen

Mettmann Rolf und Christian Beckershoff von Gut Katers haben sich auf den Anbau von Wildblumen und die Vermarktung des Samens spezialisiert. Den verkaufen sie auch auf dem Mettmanner Wochenmarkt.

Wie gewinnt man Wildblumen-Saatgut? Das ist die große Frage, die Rolf und Christian Beckershoff vom Gut Katers äußerst anschaulich beantworten kann. Eingeladen zu diesem „Gespräch mit Mettmanner Experten“ hatte Sandra Pietschmann, parteilose Bürgermeisterkandidatin von CDU und SPD. Diese Veranstaltungsreihe hat sie ins Leben gerufen, „um zu zeigen, in welch spannenden Nischen wir in Mettmann unterwegs sind und wie schön es hier ist.“

Zunächst waren Eier das Hauptgeschäft, später dann die Schweinehaltung. Inzwischen liefert Gut Katers auch an Bauernläden der Region. Nach Rote Bete und Arzneipflanzen investierte das Gut in schnell wachsende Laubbäume für Furnierholz, doch dieses Projekt scheiterte – an Mäusen. „Die haben die Wurzeln abgefressen. Aus die Maus!“, kommentiert Rolf Beckershoff.