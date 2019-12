Verstärkte Fahrten in Mettmann und Wülfrath : So fährt die Rheinbahn an Silvester und Neujahr

Mettmann/Wülfrath (arue) Die Rheinbahn verstärkt ihren Fahrplan deutlich und ist an Silvester und Neujahr länger und häufiger unterwegs. Die Betriebspause (sonst zwischen 2 und 4 Uhr) entfällt – viele Busse fahren durch bis morgens gegen 5 Uhr.

Und am Neujahrsmorgen geht es direkt weiter: Am 31. Dezember gilt tagsüber der Samstagsfahrplan. Ab 21 Uhr bietet die Rheinbahn einen besonderen Silvester-Fahrplan an. In Mettmann sind die Buslinien 738/746 (Düsseldorf Hauptbahnhof – Mettmann – Wülfrath, Stadtmitte) zwischen 21 und 5 Uhr im 60-Minuten-Takt und die DiscoLinie DL6 (Mettmann-Stadtwald S – Seibelstraße) zwischen 21 und 3 Uhr alle 60 Minuten unterwegs. Daran schließt sich nahtlos am 1. Januar ab 5 Uhr der Sonntagsfahrplan an. Alle zusätzlichen Fahrten sind in der Fahrplanauskunft hinterlegt. Schnelle Antwort auf alle Fragen zum Fahrplan gibt es rund um die Uhr unter der der Hotline 01806 504030 (20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf).