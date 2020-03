Kreis Mettmann : So erhalten Sie einen Termin im neuen Corona-Drive-in

Heute eröffnen in Ratingen und Hilden Corona-Teststellen (wie hier in Düsseldorf), wo die Patienten vorfahren können. Foto: dpa/Ingo Lammer

Kreis Mettmann An diesem Mittwoch nimmt das Gesundheitsamt die neuen Fieberambulanzen und Abstrichzentren in den Berufskollegs in Ratingen und Hilden in Betrieb.

Mit der zeitgleichen Inbetriebnahme von zwei zusätzlichen Abstrichzentren in Ratingen und Hilden erhöht der Kreis Mettmann ab diesem Mittwoch (1. April) die Rate der Corona-Tests von bisher 60 auf 200 pro Tag. Die Abstriche werden in einer Art Drive-in auf dem Gelände der Berufskollegs in den beiden Städten genommen. Mit der Probeentnahmestelle am EVK in Mettmann können Corona-Patienten damit an drei Stellen im Kreisgebiet getestet werden. Außerdem eröffnet das Kreisgesundheitsamt in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Deutschen Roten Kreuz an diesen Standorten Fieberambulanzen, mit denen die Hausärzte entlastet werden sollen.

Doch wie können Menschen, die befürchten, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, einen Termin für Fieberambulanz und Drive-in-Teststation vereinbaren? Zumindest für die auch Corona-Praxis genannte Fieberambulanz ist das relativ einfach: Wer an für Covid19 typischen Symptomen wie Fieber, trockenem Husten und Schüttelfrost leidet, kann einfach anrufen und um einen Termin bitten. Die Corona-Praxen sind werktags von 9 bis 16 Uhr telefonisch erreichbar. Ratingen unter 02102 7112-500. Hilden unter Telefon 02103 9661-500. Wer ohne vorherige Terminvereinbarung vorbeischaut, wird nicht behandelt – darauf weist der Kreis Mettmann deutlich hin.