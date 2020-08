Mettmann : Neanderhöhle und Mission – Blick ins Umland

Mettmann Zum 150. Geburtstag der Postkarte zeigen wir in einer kleinen Reihe historische Motive Mettmanns. In dieser Folge sind es Ansichten des Umlandes.

Ausflüge und Urlaube innerhalb Deutschlands erleben gerade ein richtiges Comeback. Wer sich die Postkarten auf dieser Seite anschaut, wird sehen: Mettmann mit seiner grünen Umgebung und dem Neandertal ist schon lange ein beliebtes Motiv für Urlaubskarten. Genau genommen seit 150 Jahren, denn so lange gibt es die Postkarte bereits in Deutschland.

Historische Urlaubsgrüße aus Mettmann zeigen wir in einer kleinen Reihe zum Jubiläum der Postkarte – mit freundlicher Unterstützung des Mettmanner Stadtarchivs, das die Motive dafür zur Verfügung gestellt hat.

Die kleine Siedlung Metzkausen kann auf eine lange Geschichte zurückschauen: Schon im Jahr 1090 wurde „Metzinchusen“ das erste Mal urkundlich erwähnt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die Bevölkerung in Metzkausen auf einmal stark an, was zum Bau vieler neuer Gebäude führte.