Engagement in Mettmann Wann sind Bettgitter und Fixierungen erlaubt?

Der Betreuungsverein Mettmann-Wülfrath lädt zu einem Vortrag über Gesundheitsvorsorge und Aufenthaltsrecht ein. Jeder Mensch kann in eine Situation geraten, in der er auf die Hilfe anderer angewiesen ist, sei es unerwartet durch Krankheit oder Unfall, aber auch durch Einschränkungen im Alter. Dann ist es entscheidend, eine Vertrauensperson an der Seite zu haben, die bevollmächtigt ist, die rechtlichen Angelegenheiten zu regeln. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den ehrenamtlichen gesetzlichen Betreuer zu, deren verantwortungsvolle Aufgabe Respekt und Anerkennung verdient, vor allem aber auch Unterstützung. Die bekommen sie jederzeit vom Betreuungsverein des SKFM Mettmann, der sie mit ihren vom Gericht übertragenen Aufgabenkreisen vertraut macht und auf anstehende Entscheidungen vorbereitet.