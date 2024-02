Sorge in Mettmann und Wülfrath Sozialkaufhäuser sind in Gefahr

Die Secondhand-Läden des SKFM in Mettmann und Wülfrath sind nicht nur für Schnäppchenjäger und Menschen, die nachhaltig leben wollen, ein wichtiges Angebot. Sie sind vor allem für jene wichtig, die als Langzeitarbeitslose wieder Fuß fassen wollen in der Arbeitswelt. Seit 2007 bietet ihnen der SKFM damit in einem geschützten Rahmen Arbeitsgelegenheiten an.