Skateboard-Game im Stadtwald Tricks und Finessen im Umgang mit dem Rollbrett

Bei seinen Moves schien das Skateboard entweder per Magnet an der Fußsohle befestigt oder direkt fest verklebt: Tom (25) vom Verein Skate Aid machte Ollies, als wären Füße und Skateboard eine verwachsene Einheit, zeigte ein Manual, fachmännisch „Manny“ genannt, bei dem Fuß und Board nie den Kontakt verloren und absolvierte Kickturns, als hätte er eine Lenkstange dabei. „Es ist halt viel Fußarbeit“, erklärte er den Nachwuchs-Skateboardern Hanna, Mattis, Leo und Janosch. „Da hilft auch das Griptape“, informierte er über den Gebrauch eines speziellen Klebebandes, mit dem sein Brett umwickelt ist. Denn wäre besagtes Brett nur aus Holz, „dann flitscht du weg“. Auch Ratschläge zur Einstellung der Rollen an den Achsen wurden mitgegeben. Schulterbreit geöffnet stehen die Füße im optimalen Fall auf dem Brett, wie beim Ski laufen geht es locker in die Knie und wer fällt, fängt den Sturz besser nicht mit der Hand auf, sondern rollt gekonnt ab.