Rhythmusmacher aus Mettmann Simon Graubner ist ein Virtuose am Schlägel

Mit den Kochtöpfen aus der heimischen Küche fing die Leidenschaft für’s Trommeln an, das war vor etwa 15 Jahren und Simon Graubner war noch keine drei Jahre alt. Und nun mit siebzehn gewinnt der junge Mann mit seinem Partner Vincent Etienne Baldauf aus Sachsen den Landeswettbewerb bei Jugend Musiziert in Dresden mit ihren Vorträgen auf der Marimba und das Duo kann sich beim Bundeswettbewerb in Lübeck im Mai mit den besten ihres Fachs messen.