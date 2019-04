Geehrt : Silbermünze für Mister Neanderthaler

Mettmann (arue) Landrat Thomas Hendele (l.) hat gestern Nachmittag zu Beginn der Kreistagssitzung den ehemaligen Leiter des Neanderthal Museums, Professor Gerd-Christian Weniger (r.), mit der Silbermünze des Kreises geehrt.

Diese Auszeichnung erhalten Persönlichkeiten, die sich über viele Jahre in besonderer Weise um den Kreis Mettmann verdient gemacht haben. Weniger hat bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Dezember vergangenen Jahres das Neanderthal Museum in seiner jetzigen Form aufgebaut und ihm zu internationalem Renommee verholfen. Weniger führt zurzeit noch seine Forschungsarbeiten zu Ende. Zudem läuft noch ein weiteres von ihm angestoßenes Projekt: Die Nominierung der Neanderthaler-Fundstellen zum Unesco-Weltkulturerbe.

RP-Foto: Achim Blazy