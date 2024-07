Einkaufsstadt Mettmann Ausgezeichnete Ideen beim Schaufenster-Wettbewerb

Noch in den Nullerjahren war „Shop l’till you drop (Einkauf bis zum Umfallen“ ein geflügeltes Wort, das den Einkaufsbummel per pedes durch die Innenstadt meinte. Längst haben virtuelle Online-Angebote es den Einzelhändlern aus Fleisch und Blut vor Ort schwer gemacht. Mettmann hat zudem mit Konkurrenten wie den Einzelhändlern aus Hilden und Ratingen zu kämpfen. Also versuchen Stadtmarketing ebenso wie die Werbegemeinschaft zusammen mit der Verwaltung, positive Impulse zu setzen. Beispielsweise mit dem Schaufenster-Wettbewerb.